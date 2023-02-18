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Чемпионат Испании. Ла Лига

Цыганков забил первый гол за «Жирону»

18 Февраля 2023 • 01:17 Комментировать
Атлетик Б
...
Жирона
26.02 16:00

Зимний новичок испанской «Жироны» Виктор Цыганков отметился первым голом и первым ассистом за свою новую команду. Это случилось в его третьей игре в рамках Ла Лиги, в которой «Жирона» принимала дома «Альмерию» и разгромила гостей – 6:2.

Украинец забил свой гол на 34-й минуте встречи, а спустя 10 минут выступил уже в роли ассистента. Гол с его передачи забил Хавьер Эрнандес.

«Жирона» после победы идёт на 11-й строчке испанского чемпионата с 27 набранными очками, «Альмерия» - 15-я, 22 очка.

Виктор Цыганков – воспитанник винницкой «Нивы» и киевского «Динамо», за киевлян на взрослом уровне игрок атаки выступал с 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Альмерия Жирона Виктор Цыганков
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АТЛЕТИК Б ЖИРОНА
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