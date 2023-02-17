«Барселону» не исключат из Ла Лиги

Правоохранительные органы изучают платежи «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей. В прессе проскакивала информация о том, что каталонский клуб могут даже исключить из Ла Лиги, если выяснится, что «сине-гранатовые» подкупали судей.

Впрочем, о лишении титулов или исключении из топ-дивизиона речь пойти не может. Об этом рассказал глава Ла Лиги Хавьер Тебас.

«Спортивные санкции невозможны, потому что истёк срок давности», - высказался Тебас, чьи слова приводит Mundo Deportivo. «На спортивном уровне ничего сделать нельзя, в отличие от уголовной юрисдикции».