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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселону» не исключат из Ла Лиги

17 Февраля 2023 • 15:33 Комментировать (1)

Правоохранительные органы изучают платежи «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей. В прессе проскакивала информация о том, что каталонский клуб могут даже исключить из Ла Лиги, если выяснится, что «сине-гранатовые» подкупали судей.

Впрочем, о лишении титулов или исключении из топ-дивизиона речь пойти не может. Об этом рассказал глава Ла Лиги Хавьер Тебас.

«Спортивные санкции невозможны, потому что истёк срок давности», - высказался Тебас, чьи слова приводит Mundo Deportivo. «На спортивном уровне ничего сделать нельзя, в отличие от уголовной юрисдикции».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хавьер Тебас
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Комментарии (1)
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17 Февраля 2023 в 16:12
Все равно все давно знают, что успехи Барсы пованивают говнецом!
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