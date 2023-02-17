Названы сроки восстановления Педри

В четверг вечером «Барселона» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Травму в этом поединке получил полузащитник каталонской команды Педри.

«Сине-гранатовые» рассказывали о травме Педри, но не называли сроков восстановления игрока. По данным испанских СМИ, 20-летний полузащитник пропустит около месяца. Педри должен восстановиться к матчу чемпионата Испании против «Реала», который пройдёт 19 марта.

В сезоне 2022/2023 Педри провёл за «Барселону» 30 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт семь голов.

«Барселона» на текущий момент лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.