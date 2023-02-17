Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Названы сроки восстановления Педри

17 Февраля 2023 • 14:57 Комментировать

В четверг вечером «Барселона» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Травму в этом поединке получил полузащитник каталонской команды Педри.

«Сине-гранатовые» рассказывали о травме Педри, но не называли сроков восстановления игрока. По данным испанских СМИ, 20-летний полузащитник пропустит около месяца. Педри должен восстановиться к матчу чемпионата Испании против «Реала», который пройдёт 19 марта.

В сезоне 2022/2023 Педри провёл за «Барселону» 30 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт семь голов.

«Барселона» на текущий момент лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Педри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.02.23 в 23:00
Жирона Жирона
Альмерия Альмерия
1.85 3.55 4.60
Видео
18.02.23 в 16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Сельта Сельта
1.73 3.60 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Февраля
15:07 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Модрич предпочитает начинать матче в старте, завтра он выйдет в основе»
14:57 · Испания. Ла Лига
Названы сроки восстановления Педри
14:53 · Англия. Премьер-лига
Кроос точно не сыграет с «Ливерпулем»
13:50 · Испания. Ла Лига
Бензема сам попросил Анчелотти поберечь его к матчу с «Ливерпулем»
13:45 · Испания. Ла Лига
Азар возобновил тренировки с «Реалом»
13:40 · Испания. Ла Лига
Педри получил травму прямой мышцы бедра
13:33 · Англия. Премьер-лига
Оби Микель: «Азар — самый ленивый футболист, которого я когда-либо видел» 1
13:17 · Испания. Ла Лига
Вальверде продлил контракт с «Атлетиком» официально
13:03 · Испания. Ла Лига
Бенитес вспомнил, как «Реал» дисквалифицировали из Кубка Испании из-за Черышева
12:55 · Испания. Ла Лига
«Аль-Наср» обратился к Бускетсу с предложением
12:33 · Испания. Ла Лига
«Реал» сперва хочет продлить контракт с Себальосом и Асенсио, прежде чем принять решение по Модричу
11:59 · Испания. Ла Лига
Модрич хочет остаться в «Реале», но не подпишет новый контракт, если его не устроят условия
11:30 · Англия. Премьер-лига
«Интер» летом хочет пригласить четырёх игроков
11:16 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Реала» может бесплатно перейти в «Манчестер Юнайтед»
10:59 · Испания. Ла Лига
Бенитес: «Вернуться в «Реал»? Это практически невозможно»
Все новости
Рекомендуем