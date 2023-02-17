Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде продлил контракт с испанским клубом. Об этом клуб из Бильбао сообщил на своём официальном сайте. Новое соглашение 59-летнего специалиста рассчитано до лета 2024 года.

Вальверде возглавляет «Атлетик» с лета прошлого года. Ранее он работал в «Барселоне», «Валенсии», «Вильярреале», «Эспаньоле», а также в греческом «Олимпиакосе».

После 21 тура текущего розыгрыша чемпионата Испании «Атлетик» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 32 набранных очка.

Свой следующий матч команда из Бильбао проведёт 19 февраля против мадридского «Атлетико». Начало — в 20:30 по московскому времени.