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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вальверде продлил контракт с «Атлетиком» официально

17 Февраля 2023 • 13:17 Комментировать
Атлетико М
...
Атлетик Б
1 2.00 X 3.25 2 4.05
19.02 20:30

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде продлил контракт с испанским клубом. Об этом клуб из Бильбао сообщил на своём официальном сайте. Новое соглашение 59-летнего специалиста рассчитано до лета 2024 года.

Вальверде возглавляет «Атлетик» с лета прошлого года. Ранее он работал в «Барселоне», «Валенсии», «Вильярреале», «Эспаньоле», а также в греческом «Олимпиакосе».

После 21 тура текущего розыгрыша чемпионата Испании «Атлетик» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 32 набранных очка.

Свой следующий матч команда из Бильбао проведёт 19 февраля против мадридского «Атлетико». Начало — в 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Эрнесто Вальверде
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