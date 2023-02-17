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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иньеста начинает новый сезон в Японии - возможно, свой последний

17 Февраля 2023 • 06:25 Комментировать

В Японии начинается местный чемпионат, и накануне первого матча своего клуба «Кобе», за который он выступает с 2018 года, Иньеста поделился своими мыслями, а также дал понять, что может покинуть клуб по истечении контракта - то есть в конце года.

- Мне не терпится поскорее начать сезон, «Ависпа Фукуока» - непростой соперник, который не позволяет играть в свою игру. Продление контракта? Сейчас я думаю о настоящем, а не о будущем, - цитирует Иньетсу официальный сайт «Кобе».

Стоит заметить, что прошлый сезон сложился для Иньесты и его команды не очень удачно - она сменила по ходу чемпионата четвертых тренеров и закончила чемпионат лишь на тринадцатом месте. 

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Евро-Футбол.Ру,
Андрес Иньеста Виссел Кобе
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