Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Йорди Кройф: «Хави - идеальный тренер»

16 Февраля 2023 • 21:20 Комментировать

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф, в прошлом выступавший за команду, считает Хави Эрнандеса идеальным тренером для каталонского суперклуба. По его словам, он как никто другой знает команду и общее положение вещей в клубе. Напомним, что Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года.

- Хави - идеальная фигура для нашей команды. Он знает клуб, он понимает ожидания, динамику. Конечно, поначалу было трудно. Но сейчас все мы на правильном пути, в этом никто не сомневается.

В настоящий момент «Барселона» сражается с «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы. Следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Йорди Кройф
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.02.23 в 23:00
Жирона Жирона
Альмерия Альмерия
1.85 3.55 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Февраля
21:45 · Англия. Премьер-лига
Директор «Барселоны» рассказал о встрече с агентом Гюндогана
21:41 · Испания. Ла Лига
Отец Месси ответил на вопросы о возвращении форварда в «Барселону»
21:20 · Испания. Ла Лига
Йорди Кройф: «Хави - идеальный тренер»
20:58 · Испания. Ла Лига
Милитао: «Мы просили Анчелотти назвать игроков, которых он вызвал бы в сборную Бразилии»
18:19 · Испания. Ла Лига
Экс-президент «Барселоны»: «Мы не подкупали судей»
17:48 · Испания. Ла Лига
Фернандо Льоренте завершил карьеру
16:34 · Испания. Ла Лига
Кроос вряд ли сыграет с «Осасуной»
16:32 · Испания. Ла Лига
«Реал» согласовал переход Гарсии
16:28 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нацелился на защитника «МЮ»
16:21 · Англия. Премьер-лига
Лоди не вернётся в «Атлетико», пока команду тренирует Симеоне
16:17 · Англия. Премьер-лига
Вегхорст: «Лично для меня, «МЮ» и «Барселона» – два самых больших клуба в мире»
15:47 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган вполне может оказаться летом в «Барселоне»
15:44 · Англия. Премьер-лига
В ФИФА поступила жалоба на переход Алонсо в «Барселону»
15:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может отдать Маунта «Атлетико», чтобы получить скидку для трансфера Фелиша
15:16 · Англия. Премьер-лига
Рафинья: «Всегда говорил своей семье, что хотел бы видеть Каземиро в своей команде»
Все новости
Рекомендуем