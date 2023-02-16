Йорди Кройф: «Хави - идеальный тренер»

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф, в прошлом выступавший за команду, считает Хави Эрнандеса идеальным тренером для каталонского суперклуба. По его словам, он как никто другой знает команду и общее положение вещей в клубе. Напомним, что Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года.

- Хави - идеальная фигура для нашей команды. Он знает клуб, он понимает ожидания, динамику. Конечно, поначалу было трудно. Но сейчас все мы на правильном пути, в этом никто не сомневается.

В настоящий момент «Барселона» сражается с «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы. Следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.