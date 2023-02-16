Экс-президент «Барселоны»: «Мы не подкупали судей»

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу дал комментарий по поводу информации, которая просочилась в прессу. Ранее сообщалось, что каталонцам грозит исключение из испанской Ла Лиги. «Сине-гранатовых» могут жёстко наказать, если будет доказано, что они подкупали судей.

«Это абсурд и ложь. Мы не подкупали судей», - сказал Бартомеу, чьи слова приводит La Vanguardia.

Хосеп Бартомеу также добавил, что ему нечего скрывать, и что он готов принимать только объективную критику.

В настоящий момент президентское кресло в «Барселоне» занимает Жоан Лапорта. «Сине-гранатовые» лидируют в турнирной таблице Ла Лиги.