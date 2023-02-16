Фернандо Льоренте завершил карьеру

Известный нападающий Фернандо Льоренте принял решение о завершении карьеры. Испанец повесил бутсы на гвоздь незадолго до своего 38-го дня рождения.

«Вернусь ли я на футбольное поле? Нет, нет. Для меня это ясно. Теперь я играю только в падель», - рассказал Льоренте на испанском телевидении.

Фернандо Льоренте по ходу своей карьеры поиграл за целый ряд клубов. В этом списке находятся «Атлетик» (Бильбао), «Ювентус», «Тоттенхэм», «Севилья», «Суонси», «Наполи», «Эйбар» и «Удинезе».

За плечами Фернандо Льоренте 24 матча за сборную Испании. В них нападающий записал на свой счёт семь голов.