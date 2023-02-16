Анчелотти высказался о будущем Асенсио в «Реале»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об истекающем контракте полузащитника команды Марко Асенсио.

«Марко сейчас показывает хороший футбол. Останется ли он в «Реале»? Пока не знаю. Могу сказать лишь то, что Асенсио вносит свой вклад в успехи команды. Если он продолжит в том же духе, то руководство примет правильное решение», - передает слова итальянского наставника портал Goal.com.

Асенсио играет за «сливочных» с июля 2015 года. Контракт 27-летнего хавбека истекает в конце июня 2023 года.

В этом сезоне Ла Лиги полузащитник провел 16 матчей, забил три гола и сделал три ассиста.