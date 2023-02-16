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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти высказался о будущем Асенсио в «Реале»

16 Февраля 2023 • 14:03 Комментировать

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об истекающем контракте полузащитника команды Марко Асенсио.

«Марко сейчас показывает хороший футбол. Останется ли он в «Реале»? Пока не знаю. Могу сказать лишь то, что Асенсио вносит свой вклад в успехи команды. Если он продолжит в том же духе, то руководство примет правильное решение», - передает слова итальянского наставника портал Goal.com.

Асенсио играет за «сливочных» с июля 2015 года. Контракт 27-летнего хавбека истекает в конце июня 2023 года.

В этом сезоне Ла Лиги полузащитник провел 16 матчей, забил три гола и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Карло Анчелотти Марко Асенсио
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