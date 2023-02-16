Отец Месси прилетел в Барселону после провальных переговоров с «ПСЖ»

Отец Лионеля Месси улетел в Барселону после проваленных переговоров с «ПСЖ» о новом трудовом соглашении, об этом рапортует посредством своих социальных сетей журналист Херард Ромеро.

Ранее сообщалось, что в случае ухода из парижского клуба 35-летний нападающий может рассмотреть вариант возвращения в «Барселону», воспитанником которой он является. Лео выступал за первую команду «сине-гранатовых» с 2005 по 2021 год, после чего в статусе свободного агента ушел в «ПСЖ».

Срок действующего соглашения между Месси и французским топ-клубом истекает по завершении нынешнего сезона.