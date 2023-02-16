Камавинга назвал самую комфортную для себя позицию на поле

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга рассказал, на какой позиции ему комфортнее всего действовать.

«Мне больше всего нравится действовать в роли опорника. Я не защитник, однако готов сыграть в обороне, если это нужно будет команде. В матче с «Эльче» меня поставили на местно опорного полузащитника, и я был счастлив», - передает слова футболиста Football Espana.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 20-летний полузащитник принял участие в 21 поединке. Эдуардо сделал одну голевую передачу и получил три желтые карточки.

В последнем матче «Реал» разгромил «Эльче» со счетом 4:0.