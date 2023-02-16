Анчелотти оценил игру Модрича и Крооса

Итальянский специалист Карло Анчелотти, который занимает пост главного тренера мадридского «Реала», оценил выступление полузащитников Луки Модрича и Тони Крооса во вчерашнем матче чемпионата Испании против «Эльче» (4:0).

«Для «Реала» сейчас важен каждый матч. Модрич сейчас вышел на свой лучший уровень. Кроос тоже был хорош, как и Лука», - передает слова тренера пресс-служба «королевского» клуба.

После этой победы мадридский гранд занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на восемь очков.

Следующий матч «Реал» сыграет на выезде против «Осасуны» 18 февраля.