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Чемпионат Испании. Ла Лига

Камавинга - о чемпионстве: «Реал» будет сражаться до конца»

16 Февраля 2023 • 09:44 Комментировать

Хавбек мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга после поединка с «Эльче» (4:0) высказался насчет шансов своей команды в борьбе за чемпионский титул в Ла Лиге.

«Нет ничего невозможного. Мы уже видели это в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов. «Реал» будет сражаться до конца», - приводит слова французского полузащитника Football Espana.

В текущем сезоне 20-летний опорный полузащитник провел 20 матчей в чемпионате Испании, сделал голевую передачу и получил три желтые карточки.

После 21 тура чемпионата Испании мадридский гранд набрал 48 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Реал» отстает от лидирующей «Барселоны» на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдуардо Камавинга
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