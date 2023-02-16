Анчелотти рассказал о роли Бензема в «Реале»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о роли французского нападающего Карима Бензема в «королевском» клубе.

«Карим не просто нападающий. У него отличное взаимодействие с одноклубниками. Это нападающий, который всегда готов замыкать наши атаки и помогать во владении мячом. У Бензема потрясающая футбольная карьера. Хочу, чтобы он продолжал в том же ключе. Все этого хотят», - передает слова итальянца DAZN.

Накануне «Реал» крупно обыграл «Эльче» со счетом 4:0. В этой встрече Бензема отметился двумя голами.

В текущем сезоне 35-летний француз сыграл 13 матчей в Ла Лиге, отметившись 11 голами и тремя ассистами.