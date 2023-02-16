Анчелотти высказался о разгромной победе «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о разгромной победе над «Эльче» в матче чемпионата Испании. «Королевский» клуб отпраздновал победу со счетом 4:0.

«Команда показала хорошую игру. «Реал» полностью контролировал ход встречи, мы имели много моментов. Мои подопечные не давали шансов сопернику в нападении. Для нас все сложил максимально успешно в такой важный отрезок сезона. Сейчас главное стабильность», - приводит слова итальянского тренера AS.

После 21 тура чемпионата Испании «сливочные» набрали 48 баллов и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на восемь очков.