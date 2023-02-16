«Барселону» могут исключить из Ла Лиги

Каталонской «Барселоне» могут грозить серьезные санкции, если удастся доказать, что клуб подкупал судей. Как сообщает Bolavip, в случае признания «сине-гранатовых» виновными, с команды могут снять очки или же вообще исключить из Ла Лиги.

Ранее в прессе появилась информация, что каталонский гранд платил деньги вице-президенту Технического комитета федерации футбола Испании Хосе Марии Негрейре. «Барсу» подозревают в выплате 1,4 миллиона евро комании Dasnil 95, которая принадлежит экс-руководителю комитета судей.

Напомним, что не так давно снятием очков за финансовые махинации был наказан «Ювентус». У туринцев высчитали 15 очков.