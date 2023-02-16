В «Барселоне» будет ещё один Араухо

«Барселона» усиливается - в состав команды войдет Хулиан Араухо, 21-летний мексиканский правый защитник, который будет приобретен у «ЛА Гэлакси». Финансовые условия сделки авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо, увы, не сообщает. По его словам, футболист прилетит в Барселону уже сегодня, в четверг, в то время как основной состав клуба готовится к поединку с туринским «Ювентусом» в рамках Лиги Европы.

Известен также срок контракта - соглашение будет подписано до лета 2026 года. Следует заметить, что «Гэлакси» является первым клубом в карьере Араухо, также он провел один матч за американскую сборную, но предпочел в итоге мексиканскую.