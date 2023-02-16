Нападающий «Реала» Гоис верит в борьбу за чемпионство

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Родриго Силва де Гоис прокомментировал борьбу за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.

«Возможно всё. Мы должны верить до конца. Думаю, в моём первом сезоне мы тоже отставали от «Атлетико» на большое количество очков, а потом вернулись в борьбу. Это очень сложно, но мы постараемся вернуться, попытаемся выиграть все оставшиеся матчи и посмотрим, что из этого выйдет», - сказал Гоис, чьи слова на своих страницах приводит Mundo Deportivo, в интервью изданию Goal.

В данный момент мадридская команда отстаёт от «Барселоны» на восемь очков.