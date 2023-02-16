Нападающий «Реала» Гоис: «С «Барселоной» уже всё было согласовано»

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Родриго Силва де Гоис поведал о том, что в своё время был близок к подписанию трудового соглашения с каталонской «Барселоной».

«Когда мой отец сообщил мне новости… Я всегда рассказываю эту историю. У меня было две футболки: одна - «Барсы», другая - «Реала», мне пришлось выбирать. И выбор дался мне очень легко. С «Барселоной» уже всё было согласовано. Для меня это было неожиданностью, я не ожидал, что появится мадридский «Реал». Это был один из самых счастливых моментов в моей жизни», - сказал Гоис в интервью изданию Goal, чьи слова на своих страницах приводит Mundo Deportivo.