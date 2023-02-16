Финансовое положение «Атлетико» может стать тяжёлым, если уйдёт один из спонсоров

По информации GSFN, в связи с неудовлетворительными результатами в Лиге чемпионов и вылете из еврокубков, мадридский «Атлетико» потерял до 40 миллионов евро потенциального дохода.

Теперь «матрасники» могут столкнуться с ещё большими экономическими проблемами, так как, по сообщениям AS, главный спонсор WhaleFin хочет разорвать контракт со столичным клубом. Спонсорское соглашение должно приносить 40 миллионов евро за сезон в течение пяти лет.

WhaleFin и его материнская компания Amber Group предоставляют инструменты для современного инвестирования и торговли криптовалютой. Однако при нынешнем состоянии этого рынка WhaleFin оказался в сложной финансовой ситуации.