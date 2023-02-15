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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта встал на защиту «Барселоны»

15 Февраля 2023 • 17:19 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о появлении в прессе новости о том, что несколько лет назад клуб платил 1,4 миллиона евро тогдашнему вице-президенту технического комитета судей. «Сине-гранатовые» уже успели выпустить заявление,  котором указали, что пользовались услугами консультанта для получения отчётов по молодым игрокам и судейству.

«Барселона» в прошлом пользовалась услугами внешнего консультанта для получения отчётов об игроках из низших дивизионов, а также для получения рекомендаций по судейству. Это делают и другие испанские клубы, это нормально. Неслучайно эта новость появилась именно сейчас, когда у «Барсы» всё хорошо», - слова Лапорты приводит Football Espana.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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