«Барселона» сделала заявление после информации о выплатах вице-президенту технического комитета судей

«Барселона» выступила с заявлением после появления в прессе информации о том, что несколько лет назад клуб заплатил 1,4 миллиона евро компании тогдашнего вице-президента технического комитета судей.

В заявлении «Барселона» говорит о том, что клуб действительно пользовался услугами консультанта для отчётов о молодых игроках и вопросах судейства, которые запрашивали тренеры.

«Это обычная практика для профессиональных клубов», - говорит «Барселона».

Каталонский клуб выразил сожаление от того факта, что информация оказалась в прессе в тот момент, когда команда набрала хорошую форму («Барселона» выиграла 11 матчей подряд). «Сине-гранатовые» отметили, что они будут бороться с теми, кто хочет запятнать репутацию клуба.