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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» платила 1,4 млн евро вице-президенту технического комитета судей

15 Февраля 2023 • 15:52 Комментировать

В период с 2016 по 2018 год «Барселона» тремя платежами перевела 1,4 миллиона евро компании Хосе Марии Энрике Негрейры. Он занимал должность вице-президента технического комитета судей в период с 1994 по 2018 год.

«Барселона» заплатила функционеру 1,4 миллиона евро за консультационные услуги. В настоящий момент правоохранительные органы ведут расследование после обнаруженных нарушений в вопросе налогообложения. Обо всём этом было рассказано в программе Qué t'hi jugues на Cadena SER. 

На текущий момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Каталонцы опережают «Реал» на 11 очков, сыграв на матч больше. 

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Барселона
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