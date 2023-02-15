«Барселона» платила 1,4 млн евро вице-президенту технического комитета судей

В период с 2016 по 2018 год «Барселона» тремя платежами перевела 1,4 миллиона евро компании Хосе Марии Энрике Негрейры. Он занимал должность вице-президента технического комитета судей в период с 1994 по 2018 год.

«Барселона» заплатила функционеру 1,4 миллиона евро за консультационные услуги. В настоящий момент правоохранительные органы ведут расследование после обнаруженных нарушений в вопросе налогообложения. Обо всём этом было рассказано в программе Qué t'hi jugues на Cadena SER.

На текущий момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Каталонцы опережают «Реал» на 11 очков, сыграв на матч больше.