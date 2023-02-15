В «Атлетико» задумываются о продаже Хименеса

Мадридский «Атлетико» всерьёз задумывается над тем, чтобы в ближайшем будущем избавиться от центрального защитника Хосе Хименеса. По информации от журналиста Давида Медины в социальных сетях, руководство «Атлетико» сейчас думает, что продажа уругвайца будет лучшим решением для всех сторон грядущим летом.

Сам игрок хотел бы остаться, но руководство команды нуждается в продажах, чтобы начать перестройку. Более того, верхушку «Атлетико» не устраивает тот факт, что Хименес очень часто подвергается травмам.

Ранее Хименеса связывали с переходом в туринский «Ювентус», но ещё неизвестно, сумеет ли команда Массимилиано Аллегри потянуть трансфер уругвайца в финансовом плане.