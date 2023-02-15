«Барселона» повесила ценник на Фати

Нападающий Ансу Фати может покинуть каталонскую «Барселону» в летнее трансферное окно. По сведениям CaughtOffside, «сине-гранатовые» могут расстаться с игроком из-за финансовых трудностей. Летом клубу нужно снизить зарплатную ведомость или добиться серьезного дохода.

На продаже Фати руководство «Барселоны» планирует заработать внушительную сумму. Ожидается, что трансфер 20-летнего форварда обойдется потенциальному покупателю в 100 миллионов евро. Интерес к нему проявляют «МЮ», «Арсенал» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Ансу провел 31 поединок за «Барселону», отметившись шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.