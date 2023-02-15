Тер Штеген: «Привяжу де Йонга, чтобы он остался в «Барселоне»

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался об одноклубнике Френки де Йонге.

«Френки многое дает нашей команде. Он обладает невероятным талантом. Педри и Гави есть у кого учиться. Надеюсь, что де Йонг останется с нами. Не хочу, чтобы он уходил из «Барселоны». Однажды я привяжу его, чтобы он не смог уйти. Хотел бы, чтобы он остался в клубе навечно», - передает слова немецкого вратаря ESPN.

В текущем сезоне чемпионата Испании нидерландец провел 19 матчей, в которых отметился двумя голами и одним ассистом. Срок действующего контракта де Йонга с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2026 года.