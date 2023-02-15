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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти высказался о будущем легенд «Реала»

15 Февраля 2023 • 10:45 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном продлении контрактов с легендами «королевского» клуба – полузащитниками Лукой Модричем, Тони Кроосом и нападающим Каримом Бензема.

«Что касается этих футболистов, то мое мнение таково – легенды клуба должны оставаться в «Реале», - передает слова итальянского специалиста Mundo Deportivo.

Сегодня, 15 февраля, «сливочные» поведут домашний поединок против «Эльче» в рамках чемпионата Испании. После 20 сыгранных матчей подопечные Анчелотти занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Карим Бензема Лука Модрич Тони Кроос
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