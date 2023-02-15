Анчелотти высказался о будущем легенд «Реала»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном продлении контрактов с легендами «королевского» клуба – полузащитниками Лукой Модричем, Тони Кроосом и нападающим Каримом Бензема.

«Что касается этих футболистов, то мое мнение таково – легенды клуба должны оставаться в «Реале», - передает слова итальянского специалиста Mundo Deportivo.

Сегодня, 15 февраля, «сливочные» поведут домашний поединок против «Эльче» в рамках чемпионата Испании. После 20 сыгранных матчей подопечные Анчелотти занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги.