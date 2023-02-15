Родриго вспомнил, как выбирал между «Реалом» и «Барселоной»

Бразильский нападающий Родриго вспомнил о своем переходе в мадридский «Реал».

«У меня было две футболки: «Реала» и «Барселоны». Мне нужно было сделать выбор. С «Барселоной» все было согласовано, однако затем появился интерес со стороны «Реала». Мне было легко сделать выбор. Это момент стал самым счастливым в моей карьере», - передает слова южноамериканского футболиста портал Goal.com.

Родриго перешел в мадридский гранд летом 2019 года. Его контракт со «сливочными» рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании бразилец провел 18 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью забитыми мячами.