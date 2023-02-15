Бывший футболист турецкой сборной завершил карьеру после 30 минут выступлений за свой новый клуб

Бывший футболист турецкого «Галатасарая» и испанского «Депортиво», Эмре Чолак, решил повесить бутсы на гвоздь в возрасте 31 года. Причем произошло это крайне неожиданно. В прошлом году он выступал за турецкий клуб «Гезтепе», но в январе подписал контракт с клубом «Интерсити» - тем самым, который задал недавно трепку «Барселоне» в Кубке Испании.

Но, сыграв всего лишь тридцать минут в первом же своем матче против второй команды «Атлетика» из Бильбао, Чолак, отпраздновав победу со счетом 1:0, сразу после этого написал в социальной сети о том, что завершает карьеру.

Точную причину футболист не указал, но заявил, что хочет проводить время с семьей. Возможно, на такие мысли и решения его натолкнули трагические события в родной Турции - и футболист внезапно понял, что ему нужно уделять как можно больше времени семье, а не пинать мячик где-то на юге Испании.