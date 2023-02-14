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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Бараха возглавил «Валенсию» официально

14 Февраля 2023 • 15:59 Комментировать
Хетафе
...
Валенсия
20.02 23:00

«Валенсия» объявила имя нового главного тренера. Команду принял 47-летний Рубен Бараха. В последний годы этот специалист находился без тренерской работы. Ещё в ноябре 2020 года Бараха покинул «Сарагосу».

В своё время Рубен Бараха выступал за «Валенсию» как игрок. За «летучих мышей» Бараха играл с 1999 по 2010 год, пока не завершил карьеру.

Предыдущим рулевым «Валенсии» был Дженнаро Гаттузо. На текущий момент команда занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Ближайший матч «Валенсия» проведёт в понедельник, 20 февраля. Команда Рубена Барахи сыграет против «Хетафе» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Рубен Бараха
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ХЕТАФЕ ВАЛЕНСИЯ
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