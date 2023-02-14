«Валенсия» потеряла Кавани

Центральный нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани угодил в лазарет команды из-за травмы. Об этом рапортуют испанские СМИ. 36-летний бомбардир выбыл из строя на месяц из-за мышечных проблем. Игрок почувствовал болевые ощущения во время поединка против «Атлетика».

Кавани пополнил ряды «летучих мышей» в конце августа прошлого года. С ним был подписан контракт до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Эдинсон принял участие в 14 поединках, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и одну результативную передачу.

После 21 тура Ла Лиги «Валенсия» с 20 очками занимает 18-е место в турнирной таблице.