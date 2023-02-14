Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» потеряла Кавани

14 Февраля 2023 • 14:31 Комментировать

Центральный нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани угодил в лазарет команды из-за травмы. Об этом рапортуют испанские СМИ. 36-летний бомбардир выбыл из строя на месяц из-за мышечных проблем. Игрок почувствовал болевые ощущения во время поединка против «Атлетика».

Кавани пополнил ряды «летучих мышей» в конце августа прошлого года. С ним был подписан контракт до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Эдинсон принял участие в 14 поединках, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и одну результативную передачу.

После 21 тура Ла Лиги «Валенсия» с 20 очками занимает 18-е место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Эдинсон Кавани
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Февраля
15:17 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Камавинга был хорош на позиции левого защитника, но сейчас вернулись другие игроки»
15:07 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Начо нужно решить, хочет ли он продлить контракт»
14:55 · Испания. Ла Лига
Анчелотти – о том, что Винисиуса нет среди номинантов на игрока года по версии FIFA: «Это наверно ошибка?»
14:48 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Куртуа и Кроос не сыграют с «Эльче»
14:37 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов потратить 50 млн евро на испанского полузащитника
14:31 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» потеряла Кавани
14:22 · Испания. Ла Лига
Араухо рассказал, кого бы хотел подписать в «Барселону»
14:05 · Италия. Серия А
Абидаль: «Мы действительно хотели подписать Алексея Миранчука в «Барселону»
13:54 · Испания. Ла Лига
У Крооса гастроэнтерит, Тони не сыграет в завтрашнем матче с «Эльче»
13:46 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Против Винисиуса очень сложно защищаться»
12:51 · Испания. Ла Лига
Альба: «Вылет из Лиги чемпионов дался мне очень тяжело»
12:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Альба ответил, заслуженно ли Месси стал чемпионом мира
11:58 · Испания. Ла Лига
«Барселона» летом хочет купить двух игроков в атаку
11:53 · Испания. Ла Лига
Альба: «У меня отличные отношения с Луисом Энрике»
11:44 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может установить рекорд в следующем туре Ла Лиги
Все новости
Рекомендуем