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Чемпионат Испании. Ла Лига

Капелло назвал величайшего тренера в истории Италии

14 Февраля 2023 • 09:48 Комментировать (2)

Бывший рулевой национальной сборной России Фабио Капелло заявил, что считает нынешнего наставника мадридского «Реала» Карло Анчелотти величайшим тренером в истории Италии.

«Карло – великий футбольный тренер. Он величайший из всех, что были в нашей стране. Анчелотти лучший, потому что побеждал везде, где только можно.

Назначение Карло в сборную Бразилии? Работа в сборной – это совсем другое, чем работа с клубами. Не исключаю, что под конец карьеры он возглавит национальную команду», - передает слова Капелло Corriere dello Sport.

Трудовое соглашение Анчелотти с «Реалом» рассчитано до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Карло Анчелотти
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Комментарии (2)
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overkill666
14 Февраля 2023 в 10:22
Если еще и ЧМ возьмет - то тогда без вопросов вообще.
FORZAYOU
14 Февраля 2023 в 10:50
Это да. Липпи в этом плане больше повезло) Цари вместе с Дельбоске
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