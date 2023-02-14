Капелло назвал величайшего тренера в истории Италии

Бывший рулевой национальной сборной России Фабио Капелло заявил, что считает нынешнего наставника мадридского «Реала» Карло Анчелотти величайшим тренером в истории Италии.

«Карло – великий футбольный тренер. Он величайший из всех, что были в нашей стране. Анчелотти лучший, потому что побеждал везде, где только можно.

Назначение Карло в сборную Бразилии? Работа в сборной – это совсем другое, чем работа с клубами. Не исключаю, что под конец карьеры он возглавит национальную команду», - передает слова Капелло Corriere dello Sport.

Трудовое соглашение Анчелотти с «Реалом» рассчитано до середины следующего года.