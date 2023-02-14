Альба рассказал о связке с Месси в «Барселоне»

Фланговый защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба вспомнил о своей связке с аргентинским нападающим Лионелем Месси, ныне выступающим за французский «ПСЖ».

«Мы отлично понимали друг друга. Но с каждым матчем было все тяжелее, поскольку соперники хорошо нас изучили. Поэтому Лео иногда находил других одноклубников для взаимодействия на поле. Тогда игра становилась проще.

Почти все мои результативные передачи были адресованы Месси. Во всех аспектах футбола Лионель был лучшим», - передает слова испанца Sport.es.

Месси играл за первую команду «Барселоны» с 2005 по 2021 год. В составе каталонцев он забил 672 гола и отдал 303 ассиста в 778 поединках.