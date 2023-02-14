Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-игрок «Реала» Кубо стал вторым в истории японцем, забившим 10 голов в Ла Лиге

14 Февраля 2023 • 01:05 Комментировать
Эспаньол
2:3
Реал Сосьедад
окончен

Атакующий полузащитник «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо забил свой десятый гол в чемпионате Испании.

21-летний футболист поразил ворота «Эспаньола» в сегодняшнем матче, который завершился победой басков со счётом 3:2. Как отмечает Opta, Кубо стал лишь вторым за всю историю японским игроком, достигшим отметки в десять голов в Ла Лиге за карьеру. Первым это сделал Такаси Инуи, в активе которого 16 забитых мячей в 166 матчах.

Такефуса Кубо провёл в общей сложности 112 поединков в высшем испанском дивизионе. Ранее он выступал за «Вильярреал», «Хетафе» и «Мальорку», а за первую команду мадридского «Реала» так и не дебютировал.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Ла Лига Такефуса Кубо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Эспаньол Эспаньол
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2
3
3.35 3.05 2.44
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Февраля
01:34 · Испания. Ла Лига
Карвальял доволен прогрессом «Сельты»
01:05 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Реала» Кубо стал вторым в истории японцем, забившим 10 голов в Ла Лиге
00:58 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» едва не упустил победу над «Эспаньолом», ведя с запасом в три гола
13 Февраля
21:56 · Германия. Бундеслига
«Барселона» согласовала переход защитника «Айнтрахта»
21:38 · Испания. Ла Лига
Испанский инсайдер рассказал, куда может перейти Месси в случае ухода из «ПСЖ»
21:29 · Англия. Премьер-лига
«Реал» претендует на двух звёздных форвардов слухи
21:01 · Испания. Ла Лига
Араухо прокомментировал возможное возвращение Месси в «Барселону»
20:27 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Мы с Пике никогда не шутили друг над другом»
19:42 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» может выкупить Фелиша по сниженной цене – за 100 млн евро
18:59 · Испания. Ла Лига
​Коклен получил разрыв «крестов» в матче с «Барселоной»
14:14 · Англия. Премьер-лига
Бензема назвал лучшего нападающего в истории футбола 2
13:37 · Англия. Премьер-лига
Пулишич может сменить «Челси» на испанский топ-клуб
11:56 · Испания. Ла Лига
Джоркаефф назвал образцового центрфорварда
10:50 · Испания. Ла Лига
Сетьен: «У «Барселоны» сейчас всё получается»
10:44 · Испания. Ла Лига
Бензема: «Если думаешь только о голах, то ты не умеешь играть в футбол» 2
Все новости
Рекомендуем