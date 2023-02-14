Экс-игрок «Реала» Кубо стал вторым в истории японцем, забившим 10 голов в Ла Лиге

Атакующий полузащитник «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо забил свой десятый гол в чемпионате Испании.

21-летний футболист поразил ворота «Эспаньола» в сегодняшнем матче, который завершился победой басков со счётом 3:2. Как отмечает Opta, Кубо стал лишь вторым за всю историю японским игроком, достигшим отметки в десять голов в Ла Лиге за карьеру. Первым это сделал Такаси Инуи, в активе которого 16 забитых мячей в 166 матчах.

Такефуса Кубо провёл в общей сложности 112 поединков в высшем испанском дивизионе. Ранее он выступал за «Вильярреал», «Хетафе» и «Мальорку», а за первую команду мадридского «Реала» так и не дебютировал.