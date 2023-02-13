Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Джоркаефф назвал образцового центрфорварда

13 Февраля 2023 • 11:56 Комментировать

Экс-футболист сборной Франции и «ПСЖ» Юрий Джоркаефф высказался о легендарном бразильском нападающем Роналдо.

«Роналдо является образцом центрфорварда. Он мог отходить за мячом, мог быстро работать с ним. Роналдо демонстрировал невероятные результаты», - передает слова Джоркаеффа Telefoot.

За свою карьеру Роналдо поиграл в составе «Барселоны», «Реала», «Интера», «Милана» и ПСВ. На его счету 295 забитых мячей в 452 поединках на клубном уровне.

В составе национальной сборной Бразилии нападающий провел 99 поединков, отметившись 62 забитыми мячами. Он дважды становился чемпионом мира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Юрий Джоркаефф
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.02.23 в 23:00
Эспаньол Эспаньол
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
3.35 3.05 2.44
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Февраля
11:56 · Испания. Ла Лига
Джоркаефф назвал образцового центрфорварда
10:50 · Испания. Ла Лига
Сетьен: «У «Барселоны» сейчас всё получается»
10:44 · Испания. Ла Лига
Бензема: «Если думаешь только о голах, то ты не умеешь играть в футбол» 1
10:38 · Испания. Ла Лига
Рюдигер рассказал, что думает о Винисиусе
09:30 · Испания. Ла Лига
Депай — о своём первом голе за «Атлетико»: «Я очень счастлив»
08:29 · Испания. Ла Лига
Хави высказался об очередной победе «Барселоны»
03:50 · Испания. Ла Лига
«Барселона» уже повторила свой рекорд по количеству минимальных побед за сезон
03:20 · Испания. Ла Лига
Хави: «Впереди ещё много игр»
03:00 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не проигрывает уже шестнадцать матчей - личный рекорд Хави
12 Февраля
22:30 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
22:26 · Испания. Ла Лига
«Вальядолид» и «Осасуна» выдали весёлые нули
22:07 · Россия. Премьер-лига
Назван самый дорогой трансфер вратаря из бывшего СССР
22:05 · Испания. Ла Лига
Агент Фати встретился с руководством «Барселоны»
21:44 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила состав на игру с «Вильярреалом»
20:34 · Испания. Ла Лига
Источник: Кесси твёрдо решил покинуть «Барселону»
Все новости
Рекомендуем