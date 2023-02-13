Джоркаефф назвал образцового центрфорварда

Экс-футболист сборной Франции и «ПСЖ» Юрий Джоркаефф высказался о легендарном бразильском нападающем Роналдо.

«Роналдо является образцом центрфорварда. Он мог отходить за мячом, мог быстро работать с ним. Роналдо демонстрировал невероятные результаты», - передает слова Джоркаеффа Telefoot.

За свою карьеру Роналдо поиграл в составе «Барселоны», «Реала», «Интера», «Милана» и ПСВ. На его счету 295 забитых мячей в 452 поединках на клубном уровне.

В составе национальной сборной Бразилии нападающий провел 99 поединков, отметившись 62 забитыми мячами. Он дважды становился чемпионом мира.