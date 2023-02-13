Сетьен: «У «Барселоны» сейчас всё получается»

Наставник «Вильярреала» Кике Сетьен высказался относительно поражения от каталонской «Барселоны» в матче 21-го тура чемпионата Испании. «Жёлтая субмарина» уступила «сине-гранатовым» со счетом 0:1.

«Мы понимали, что нам будет противостоять сильный соперник, который находится в отличной форме. У «Барселоны» сейчас все получается. Мои подопечные имели моменты, но им не хватило точности в завершении. Думаю, ничья была бы более справедливым результатом», - передает слова специалиста газета Marca.

После этого матча «Барселона» закрепилась на первом месте в Ла Лиге, а «Вильярреал» идет на восьмой строчке.