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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема: «Если думаешь только о голах, то ты не умеешь играть в футбол»

13 Февраля 2023 • 10:44 Комментировать

Центрфорвард мадридского «Реала» Карим Бензема считает, что для успешной игры в футбол недостаточно лишь забивать голы. По его мнению, необходимо обладать и другими качествами.

«Если твои мысли лишь о голе, то тебе будет достаточно наткнуться на хорошего защитника. На этом все закончится. В таком случае можно сказать, что ты плохо играешь в футбол. Для успешных действий нужно уметь играть в касание, хорошо двигаться по полю, а не думать только о голах», - цитирует французского нападающего Telefoot.

В этом сезоне Бензема провел 22 поединка, записав на свой счет 14 голов и четыре голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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