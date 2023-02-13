Рюдигер рассказал, что думает о Винисиусе

Центральный защитник Антонио Рюдигер, который выступает за мадридский «Реал», поделился мнением об одноклубнике Винисиусе Жуниоре.

«Жуниор – особенный футболист. Он очень крут, это лучший игрок в ситуации «один на один». Винисиус - настоящий топ», - передает слова немецкого футболиста пресс-служба «королевского» клуба.

Напомним, что бразилец защищает цвета мадридского коллектива с лета 2018 года. В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 33 поединках, в которых отметился 16 забитыми мячами и семью голевыми передачами.

В текущем розыгрыше Ла Лиги «Реал» занимает второе место, отставая от «Барселоны» на 11 баллов.