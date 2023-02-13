Хави высказался об очередной победе «Барселоны»

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес пообщался с представителями СМИ после поединка 21-го тура испанской Ла Лиги против «Вильярреала». «Сине-гранатовые» отпраздновали победу со счетом 1:0.

«Если Роберт Левандовски дает необходимую интенсивность, то ее поддерживают все. Хочу отметить игру тер Штегена, в этом сезоне он действует великолепно. Команда в отличной физической форме. Серьезный ли отрыв от «Реала»? Я бы не сказал. Впереди еще много игр. Однако я рад, что у нас все сейчас так складывается», - цитирует специалиста газета Marca.

«Барселона» опережает «Реал» на 11 баллов, но у мадридцев есть игра в запасе.