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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент Фати встретился с руководством «Барселоны»

12 Февраля 2023 • 22:05 Комментировать

Агент нападающего каталонской «Барселоны» Ансу Фати, Жорже Мендеш, встретился с руководством клуба, об этом сообщает Sport.es. По данным источника, представитель форварда заверил президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорту, с которым он находится в дружеских отношениях, что его клиент не собирается покидать команду.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что испанцем интересуются топ-клубы Английской премьер-лиги.

Контракт 20-летнего футболиста с лидером Ла Лиги рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Фати принял участие в 31 игре во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Жорже Мендеш Ансу Фати
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