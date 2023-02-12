Кого наказывал Месси: Вспоминаем все покеры Лионеля

Несколько дней назад Криштиану Роналду забил четыре гола в матче за «Аль-Наср» в саудовской лиге. По этому случаю мы вспоминали все 11 покеров в карьере Роналду. Теперь же сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает матчи, в которых четыре гола на свой счёт записывал другой звёздный футболист – Лионель Месси.

«Барселона» - «Арсенал» 4:1 (апрель 2010)

Первый покер в своей карьере Лионель Месси оформил в апреле 2010 года. Это был ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» принимала «Арсенал». После ничьей 2:2 в Лондоне каталонцы разгромили «канониров» на поле родного «Камп Ноу» - 4:1. Все четыре гола на свой счёт записал Месси, причём с игры.

«Барселона» - «Валенсия» 5:1 (февраль 2012)

Во второй раз Лионель Месси забил четыре раза в одном матче в феврале 2012 года, когда «Барселона» встречалась с «Валенсией». «Летучие мыши» быстро открыли счёт на «Камп Ноу», но вскоре за дело взялся Месси. Аргентинец забил по два гола в каждом из таймов, после чего ещё один мяч за «сине-гранатовых» провёл Хави. После финального свистка на табло горел счёт 5:1.

«Барселона» - «Байер» 7:1 (март 2012)

Между вторым и третьим покерами Лионеля Месси прошло всего лишь 17 дней. В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2011/2012 «Барселона» разнесла «Байер» со счётом 7:1. Месси в тот вечер на «Камп Ноу» не ограничился покером. Он забил ещё раз и впервые в карьере оформил пента-трик. Все пять голов Лео записал на свой счёт с игры.

«Барселона» - «Эспаньол» 4:0 (май 2012)

Первая половина 2012 года получилась для Лионеля Месси очень урожайной в плане покеров. В мае аргентинец снова выдал сверхрезультативный матч. Звёздный форвард забил все четыре гола в матче Ла Лиги между «Барселоной» и «Эспаньолом». Правда, здесь не обошлось без пенальти: половину тех голов Лео провёл с одиннадцатиметровой отметки.

«Барселона» - «Осасуна» 5:1 (январь 2013)

В следующий раз Лионель Месси выстрелил покером в начале 2013 календарного года. Случилось это в игре чемпионата Испании, в которой «Барселона» принимала «Осасуну». Месси в тот вечер оформил по два гола в каждом из таймов. Три результативных удара аргентинский нападающий нанёс с игры, а ещё один – с пенальти.

«Барселона» - «Эйбар» 6:1 (сентябрь 2017)

Следующего покера в исполнении своего кумира фанаты Лионеля Месси ждали более четырёх с половиной лет. В сентябре 2017 года аргентинец забил четыре гола в матче Ла Лиги против «Эйбара». В первом тайме того поединка Месси реализовал одиннадцатиметровый удар. После перерыва Лионель взялся за дело по-настоящему – он трижды забил с игры.

«Барселона» - «Эйбар» 5:0 (февраль 2020)

В феврале 2020 года Лионель Месси снова наказал «Эйбар» в матче испанского чемпионата. «Барселона» разнесла этого соперника на «Камп Ноу» со счётом 5:0. Четыре из пяти голов каталонской команды оформил звёздный аргентинский нападающий. Обошлось без пенальти.

Аргентина – Эстония 5:0 (июнь 2022)

Последний покер в карьере на сегодняшний день Лионель Месси оформил летом прошлого года в товарищеском матче сборной Аргентины против Эстонии, который проходил в Испании. Впервые забив четыре гола в игре за «альбиселесте», Месси этим не ограничился и отличился в пятый раз. Таким образом, аргентинец записал на свой счёт пента-трик.

Как видим, Лионель Месси оформил 8 покеров в своей карьере. Два из них аргентинцу удалось превратить в пента-трик.

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Подготовил Александр Тихий.