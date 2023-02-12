Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не планирует менять место работы в обозримом будущем. Как стало известно журналистам испанского издания Marca, итальянец рассчитывает отработать действующий контракт с «Реалом» до конца. Трудовое соглашение связывает Анчелотти со «сливочными» до средины 2024 года.

Ранее слухи связывали Карло Анчелотти со сборной Бразилии. Поговаривали, что итальянец согласился начать работу с «селесао» по завершению нынешнего сезона. Судя по всему, эта информация не соответствует действительности.

Ранее Карло Анчелотти рассказал, когда уйдёт из «Реала».