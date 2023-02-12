Азар назвал лучший гол, который он видел – его забил Роналду

Полузащитник национальной сборной Бельгии и мадридского «Реала» Эден Азар назвал лучший гол, который он видел.

Как сообщает Sport Brief, выбор хавбека пал на мяч, который забил португальский форвард Криштиану Роналду за мадридский «Реал» в сезоне-2017/2018 Лиги чемпионов. В поединке четвертьфинальной стадии еврокубка нападающий эффектным ударом через себя поразил ворота туринского «Ювентуса».

Напомним, что в настоящий момент Криштиану выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». Португальский голеадор в недавнем матче против «Аль-Вахды» оформил покер.