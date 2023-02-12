Слухи продолжают связывать звёздного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе с «Реалом». Ранее в прессе уже появлялась информация о том, что 24-летний француз мечтает переехать на «Сантьяго Бернабеу» как можно скорее. Как сообщает The Athletic, в Мадриде следят за ситуацией Мбаппе, но не собираются за него платить. «Реал» надеется подписать Килиана по завершению сезона 2023/2024 как свободного агента.

Отмечается, что в действующем контракте Килиана Мбаппе с «ПСЖ» прописана опция его расторжения игроком в одностороннем порядке, которую можно реализовать летом 2024 года. Вероятно, именно тогда «Реал» постарается подписать звёздного француза.