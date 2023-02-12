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Анчелотти, Клопп или Гвардиола: Зико выбрал нового тренера для сборной Бразилии

12 Февраля 2023 • 12:44 Комментировать

Легенда бразильского футбола Зико ответил на вопрос о том, кого бы он хотел видеть у руля национальной команды страны.

«Я не против, если сборную Бразилии возглавит Гвардиола или Клопп. Но моим фаворитом является Карло Анчелотти. У него есть все необходимые качества для этой работы. Карло – потрясающий специалист. Мне бы хотелось, чтобы он достиг со сборной Бразилии такого же успеха, как и на клубном уровне», - передает слова Зико газета Marca.

Сборная Бразилии осталась без главного тренера после ЧМ-2022. С поста наставника был уволен Тите.

Анчелотти в настоящий момент занимает пост главного тренера «Реала». Его контракт с мадридским грандом рассчитан до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зико Карло Анчелотти Сборная Бразилии
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