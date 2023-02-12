Анчелотти ответил, когда уйдёт из «Реала»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос журналиста о возможном уходе с поста главного тренера мадридской команды. Ранее появилась информация, что итальянского специалиста хотят видеть у руля сборной Бразилии.

«Я не уйду, пока меня не выгонят», - приводит слова 63-летнего тренера газета Marca.

Срок действующего трудового договора Анчелотти с мадридским грандом рассчитан до окончания сезона-2023/2024.

Накануне «Реал» под руководством итальянца стал победителем Клубного чемпионата мира. В финале испанцы одолели «Аль-Хиляль» со счетом 5:3. В Ла Лиге «сливочные» занимают второе место, уступая «Барселоне».

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