«Реал» увеличил отрыв от «Барселоны» по трофеям

Мадридский «Реал» завоевал очередной трофей, отпраздновав победу на клубном чемпионате мира. В финальном поединке подопечные Карло Анчелотти одолели «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии со счетом 5:3.

Этот титул стал для «королевского» клуба 100-м в истории. По данному показателю мадридцы оторвались от каталонской «Барселоны», в активе которой 98 трофеев.

В нынешнем сезоне «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Анчелотти отстает от лидирующей «Барселоны» на восемь баллов.

Следующий матч «Реал» проведет на своем поле против «Эльче» 15 февраля.