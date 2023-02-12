Бензема повторил исторический рекорд Марсело в «Реале»

В воскресенье, 11 февраля, состоялся финальный поединок клубного чемпионата мира. В решающем матче турнира сошлись мадридский «Реал» и «Аль-Хиляль», представляющий Саудовскую Аравию. Встреча завершилась результативной победой «королевского» клуба с счетом 5:3.

Стоит отметить, что для нападающего «сливочных» Карима Бензема этот трофей стал 25-м, выигранным вместе с мадридцами. По данному показателю 35-летний французский форвард догнал экс-защитника команды Марсело, ныне выступающего в чемпионате Греции за пирейский «Олимпиакос».

Ни один другой футболист «Реала» не выигрывал с командой больше трофеев.