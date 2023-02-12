Иньиго Мартинес рассматривает мадридский «Атлетико» лишь как резервный вариант

Защитник «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Иньиго Мартинес мечтает поиграть за «Барселону», о чем уже давал понять. Однако каталонский суперклуб пока не спешит идти ему навстречу. Между тем у Мартинеса появились и другие предложения - в частности, от мадридского «Атлетико».

Но, как сообщает издание Sport in Spanish, Иньиго намерен подождать конкретики с «Барселоной», предпочитая ее выступлениям в «Атлетико».

Ранее Иньиго выступал в составе другого баскского клуба, «Реал Сосьедада», а в «Атлетик» он перебрался в 2018 году. Выступал не только за сборную Испании, но также и за сборную Страны Басков.