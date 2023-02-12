Капитан «Валенсии» провёл 250-й матч за клуб в чемпионате

В матче двадцать первого тура испанского чемпионата Ла Лиги «Валенсия» принимала дома «Атлетик», открыла счет, однако в итоге проиграла со счетом 1:2. Это было уже четвертое поражение кряду для «Валенсии».

К сожалению, отметить приличествующим образом 250-й матч за клуб в рамках чемпионата команда не сумела. Хосе Гайя стал 22-м игроком «Валенсии», который добрался до такого показателя за всю историю клуба.

В следующем, двадцать втором туре чемпионата Испании «Валенсия» сыграет в гостевом матче против «Хетафе», это случится двадцатого февраля. Сейчас команда занимает восемнадцатое место в турнирной таблице.